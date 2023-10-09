Казахстан организует репатриационный рейс из Израиля

БАКУ /Trend/ - Казахстан организует репатриационный рейс для вывоза своих граждан из Израиля.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал официальный представитель министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров.

По его словам, на данный момент на консульском учете в посольстве Казахстана в Тель-Авиве числится 77 человек.

"Посольством Казахстана совместно с авиакомпанией Air Astana ведется работа по формированию списка граждан, изъявивших желание вернуться в Казахстан, и проработка организации их дальнейшего вывоза в безопасное место. К этому часу вернуться в Казахстан изъявили желание 118 казахстанцев. Отмечаем, что международный аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве продолжает свою работу в штатном режиме. Наряду с этим, нами на уровне правительства прорабатывается вопрос организации специального репатриационного рейса, который будет направлен в Тель-Авив в ближайшие дни", - сказал он.

Как отметил Смадияров, по оценкам посольства Казахстана в Тель-Авиве, в Израиле могут находиться более 400 граждан Казахстана, которые не состоят на учете в посольстве.

Он также добавил, что на данный момент нет информации о погибших, пострадавших или взятых в заложники казахстанцах.

Отметим, что 7 октября утром на Израиль была совершена комбинированная атака. Сначала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.