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Нацбанк Казахстана предложил ужесточить выдачу банковских карт иностранцам

Казахстан Материалы 28 октября 2023 03:36 (UTC +04:00)
Нацбанк Казахстана предложил ужесточить выдачу банковских карт иностранцам

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Национальный банк Казахстана разработал предложение о более строгих правилах, касающихся выдачи банковских карт иностранцам, передает Trend.

Согласно этим предложенным изменениям, лица без гражданства и иностранцы смогут получить банковскую карту только при наличии разрешения на временное или постоянное проживание в Казахстане.

Выдача банковских карт будет разрешена только при личном присутствии и на основе документов, подтверждающих законность пребывания в Казахстане. Среди таких документов будут включены трудовой договор, договор обучения и вид на жительство.

Представители Национального банка отмечают, что эти меры необходимы для уменьшения рисков связанных с использованием платежных карт незаконно для осуществления противоправных операций, включая незаконный оборот наркотиков и азартные игры.

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