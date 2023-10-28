Нацбанк Казахстана предложил ужесточить выдачу банковских карт иностранцам

БАКУ /Trend/ - Национальный банк Казахстана разработал предложение о более строгих правилах, касающихся выдачи банковских карт иностранцам, передает Trend.

Согласно этим предложенным изменениям, лица без гражданства и иностранцы смогут получить банковскую карту только при наличии разрешения на временное или постоянное проживание в Казахстане.

Выдача банковских карт будет разрешена только при личном присутствии и на основе документов, подтверждающих законность пребывания в Казахстане. Среди таких документов будут включены трудовой договор, договор обучения и вид на жительство.

Представители Национального банка отмечают, что эти меры необходимы для уменьшения рисков связанных с использованием платежных карт незаконно для осуществления противоправных операций, включая незаконный оборот наркотиков и азартные игры.