Франция готова внести свою лепту в развитие Среднего коридора - Макрон

БАКУ /Trend/ - Франция готова внести свою лепту в развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ или Средний коридор).

Как передает в среду Trend, об этом сказал президент Франции Эмманюэль Макрон на открытии казахско-французского бизнес-форума в Астане.

"Казахстан является связующим мостом между Европой и Азией. Важно развивать партнерство через транспортные маршруты, прежде всего через Средний коридор", - подчеркнул он.

Кроме этого, французский лидер высоко оценил цели Казахстана по достижению углеродной нейтральности к 2060 году. Он выразил готовность поддержать Казахстан в данном направлении.

Макрон также отметил широкие перспективы сотрудничества в области агропродовольственного сектора для обеспечения продовольственной безопасности.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.

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