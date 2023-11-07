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Казахстан и Турция подписали план военного сотрудничества на 2024 год

Казахстан Материалы 7 ноября 2023 14:53 (UTC +04:00)
Казахстан и Турция подписали план военного сотрудничества на 2024 год

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БАКУ /Trend/ - Казахстан и Турция подписали план военного сотрудничества на 2024 год.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на TurkicWorld, министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков провел переговоры с турецким коллегой Яшаром Гюлером.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двусторонних отношений стран в сферах, представляющих взаимный интерес.

Также Руслан Жаксылыков встретился с курсантами из Казахстана, обучающимися в Военной академии Турции.

Отметим, что Казахстан и Турция имеют прочные исторические и культурные связи, которые являются основой успешного развития двусторонних отношений. Министерства обороны обеих стран взаимодействуют в областях военной науки, образования и боевой подготовки.

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