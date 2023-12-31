Транзитные железнодорожные перевозки в Казахстане выросли до 25 млн тонн

БАКУ /Trend/ - В 2023 году объем транзитных перевозок железнодорожным транспортом в Казахстане вырос почти до 25 миллионов тонн, передает Trend.

По результатам 11 месяцев этого года, объем транзитных перевозок увеличился на 19%, достигнув 24,8 миллиона тонн. Положительная динамика контейнерного транзита сохраняется и составляет 1 миллион 180 тысяч тонн.

Для укрепления позиций Казахстана в распределении транзитных потоков проводится работа по улучшению инфраструктуры. В частности, продолжается строительство вторых путей на участке Достык — Мойынты, что увеличит пропускную способность участка в 5 раз.

В текущем году начата реализация трех крупных проектов:

1. Проект "Дарбаза — Мактаарал" позволит увеличить пропускную способность пунктов пропуска в направлении стран Центральной Азии на 10 миллионов тонн в год.

2. Строится обводная железнодорожная дорога ст. Алматы, что сократит сроки доставки грузов на 24 часа.

3. Создается новый железнодорожный пункт пропуска "Бахты — Аягоз", который увеличит пропускную способность казахстанской инфраструктуры на 20 миллионов тонн в год в направлении Китая.

Кроме того, в 2023 году приобретено 133 новых локомотива (обновление парка на 6%, снижение уровня износа с 58 до 52%) и 275 полувагонов.

Для повышения удобства пассажиров закупается 856 пассажирских вагонов, из которых в этом году поставлены 100 единиц, уже находящихся в эксплуатации на действующих маршрутах. Это позволило снизить износ парка с 47% до 45%.