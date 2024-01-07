Комитет гражданской авиации о ситуации с самолетами Boeing 737 MAX 9 в Казахстане

БАКУ /Trend/ - В настоящее время Авиационная администрация Казахстана находится в контакте с эксплуатантами самолетов Boeing 737 MAX 9 в Казахстане, а также с Boeing и FAA (Федеральная авиационная администрация) для оценки необходимости принятия дальнейших мер.

Как передает в воскресенье Trend, об этом сообщили в Комитете гражданской авиации министерства транспорта Казахстана.

Как отметили в комитете, в Казахстане зарегистрировано 5 самолетов Boeing 737-9 MAX, и все они имеют действующие сертификаты летной годности.

"FAA выпустило экстренную директиву по летной годности (2024-02-51). Директива летной годности автоматически распространяется на всех эксплуатантов B-737 MAX. Данная директива применима к воздушным судам модели B737-9 компании Boeing, сертифицированным в любой категории, с установленной аварийным люком выхода средней кабины. На данный момент эксплуатанты Казахстана эксплуатируют воздушные судна с аварийными дверями выхода (не аварийным люком выхода), соответственно директива не применима к данным воздушным судам", - отметили в ведомстве.

Напомним, что 6 января пассажирский самолет Boeing 737-9 американской авиакомпании Alaska Airlines экстренно приземлился в городе Портленд из-за оторвавшегося во время полета окна и части фюзеляжа.

Затем Федеральное управление гражданской авиации США выпустило директиву о приостановке эксплуатации 171 самолета Boeing 737 MAX 9.

В свою очередь, Агентство авиационной безопасности Европейского союза (EASA) распорядилось приостановить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 9 на основе директивы FAA до результатов проверки.

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