Казахстан будет производить вакцины против ящура по французской лицензии

БАКУ /Trend/ - Казахстан будет производить вакцины против ящура по лицензии французской компании Boehringer Ingelheim Animal Health France.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Казахстана.

Согласно сообщению, генеральный директор национального холдинга Казахстана QazBioPharm Ергали Абдураимов и президент французской Boehringer Ingelheim Animal Health France Кристиан Вайзен подписали в Париже соглашение о лицензии, поставках и партнерстве.

"В соответствии с лицензионным соглашением французская компания Boehringer Ingelheim Animal Health France предоставляет свои ресурсы и опыт для QazBioPharm в целях развития производства высококачественных вакцин против ящура по стандартам Всемирной организации здравоохранения животных и его полному искоренению. Следует отметить, что это поспособствует укреплению борьбы с инфекционными заболеваниями животных в нашей стране и позволит в дальнейшем экспортировать казахстанскую мясную продукцию на зарубежные рынки", - говорится в сообщении.

В МИД Казахстана отметили, что соглашение подписано в рамках договоренностей, достигнутых в ходе визита президента Франции Эммануэля Макрона в Астану в ноябре 2023 года.

Boehringer Ingelheim входит в топ-20 ведущих мировых фармацевтических компаний и состоит из 142 представительств, расположенных по всему миру. Компания обладает обширным портфелем вакцинных штаммов против ящура и является членом Европейской федерации фармацевтической промышленности и ассоциаций (EFPIA).

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