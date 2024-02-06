Токаев назначил нового главу Администрации Президента Казахстана

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил нового руководителя Администрации Президента.

Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на Акорду.

Так, указом Токаева руководителем Администрации Президента Республики Казахстан назначен Айбек Дадебаев.

В то же время другим указом Президента Казахстана Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем Аппарата правительства Республики Казахстан.

Напомним, что в понедельник Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство Казахстана. Сегодня новым премьер-министром был назначен Олжас Бектенов.