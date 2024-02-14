Катарские компании могут извлечь выгоду от инвестиций в развитие Среднего коридора - Токаев

БАКУ /Trend/ - Катарские компании могут извлечь выгоду от инвестиций в развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, или Средний коридор).

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе казахстано-катарского инвестиционного "круглого стола" в Дохе.

По его словам, Казахстан активно диверсифицирует и расширяет свои транзитные и логистические возможности.

"В число наших крупных инфраструктурных проектов входят порт Актау, один из крупнейших хабов на Каспийском море, международные аэропорты Астаны и Алматы, многочисленные динамично развивающиеся железнодорожные и автомобильные сети, а также высококачественные логистические узлы, высококачественные логистические хабы. Мы возлагаем большие надежды на развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, так называемого Среднего коридора. Мы считаем, что катарские компании и финансовые институты могут извлечь значительную выгоду, изучив возможности для бизнеса и инвестиций в этой области. Сегодня мы подписываем различные коммерческие документы на общую сумму инвестиций почти 18 миллиардов долларов. Это свидетельствует о нашей решимости развивать экономическое сотрудничество", - сказал Токаев.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.