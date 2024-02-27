Токаев пригласил генсека ООН на саммит ШОС в Казахстане

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), запланированный на июль 2024 года в Казахстане.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на МИД Казахстана, соответствующее приглашение Гутерришу вручил министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу в ходе встречи в Женеве.

Антониу Гутерриш, поблагодарив за приглашение, высоко оценил усилия Казахстана в вопросах продвижения устойчивого развития и укрепления международного мира и безопасности, в том числе в рамках региональных организаций, таких как ШОС и СВМДА.

На встрече также были обсуждены текущие глобальные вызовы, углубление региональной кооперации между странами Центральной Азии, инициатива учреждения Регионального центра ООН по устойчивому развитию для Центральной Азии и Афганистана в Алматы.