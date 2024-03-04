Жители Алматы ощутили землетрясение силой в 5 баллов - МЧС Казахстана (ФОТО)

АСТАНА /Trend/ - Ощутимость землетрясения в казахстанском городе Алматы составила 5 баллов.

Как передает в понедельник Trend, об этом сообщила пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

"Эпицентр землетрясения располагался в 31 километре к югу от города Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 13.2, магнитуда MPV 6.1, глубина - 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы - 5 баллов", - отметили в МЧС.

В свою очередь, в Департаменте по чрезвычайным ситуациям города Алматы сообщили, что в городе развернута работа оперативного штаба.

Отметим, что по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), сегодня в 11:22 по местному времени вблизи казахстанского города Алматы произошло землетрясение магнитудой 5,3.

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