QIWI об упрощенной процедуре возврата казахстанцам денег из кошельков с балансом в рублях

АСТАНА /Trend/ - Казахстанцы смогут вернуть свои деньги из QIWI-кошельков с балансом в рублях по упрощенной процедуре.

Как передает в четверг Trend, это следует из сообщения QIWI Банка.

"В ответ на многочисленные обращения владельцев QIWI кошельков за помощью, команда QIWI Kazakhstan совместно с российской государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) начала процесс проработки схемы возврата средств из кошельков с балансом в рублях, долларах и евро. Мы надеемся на активное взаимодействие с АСВ. Возможно, в скором времени сможем порадовать вас новостью о возврате своих денег в упрощенном и адаптированном под юрисдикцию РК формате", - говорится в сообщении QIWI.

Напомним, что 21 февраля Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) отозвал лицензию QIWI Банка.

Согласно официальному сообщению, такая мера была принята в связи с тем, что Банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев к нему пять раз применялись меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций.