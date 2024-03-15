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Казахстан может изменить государственный герб

Казахстан Материалы 15 марта 2024 19:21 (UTC +04:00)
Казахстан может изменить государственный герб

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Мадина Усманова
Мадина Усманова
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АСТАНА /Trend/ - Герб Казахстана слишком сложен для восприятия, в нем присутствуют эклектика и признаки советской эпохи.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Национального курултая.

"В отношении же Государственного герба полагаю целесообразным принять во внимание резонные доводы профессионалов и неравнодушных граждан, в том числе молодежи, о том, что герб Казахстана слишком сложен для восприятия, в нем присутствуют эклектика и признаки советской эпохи. В случае общего согласия можно было бы создать специальную комиссию, которая предметно рассмотрит все аспекты, проведет общественные дискуссии. Затем – объявить открытый конкурс на лучший эскиз нового Государственного герба Казахстана", - сказал он.

Говоря о флаге Казахстана, Токаев отметил, что он стилистически безупречен.

"Вместе с тем, насколько мне известно, в ходе обсуждений ряд экспертов и общественных активистов высказывались о необходимости модернизации всей системы государственной символики. Считаю, что наш небесно-голубой флаг стилистически безупречен и, главное, наглядно отражает уникальность и идеалы нашей страны", - сказал Токаев.

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