Новый логистический центр в Сиане позволит увеличить грузопоток через ТМТМ - Токаев

АСТАНА /Trend/ - Новый транспортно-логистический центр в китайском городе Сиане позволит существенно увеличить грузопоток через Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ, или Средний коридор).

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Национального курултая.

"Для обеспечения поступательного экономического роста важно использовать все наши конкурентные преимущества. Предстоит предпринять решительные шаги, чтобы превратить Казахстан в один из ключевых транзитных хабов Евразии. Недавно мы запустили транспортно-логистический центр в городе Сиане. Этот перспективный казахстанско-китайский проект был реализован в рамках глобальной инициативы "Один пояс, один путь". И буквально на этой неделе в Азербайджан из города Сианя прибыл первый контейнерный поезд. Новый логистический центр позволит существенно увеличить грузопоток через Транскаспийский международный транспортный маршрут", - сказал Токаев.

По его словам, строительство и реконструкция дорожной сети страны придаст мощный импульс развитию экономики.

"Предстоит охватить работами не менее 12 тысяч километров автомобильных дорог. В результате существенно улучшится транспортная доступность населенных пунктов, вырастет деловая активность и социальная мобильность людей. Правительству следует значительно увеличить уровень газификации населенных пунктов и модернизировать не менее 1700 километров сетей. Это обеспечит доступ к голубому топливу для более чем 300 тысяч граждан. При реализации этих инфраструктурных инициатив надо в полной мере задействовать возможности местного бизнеса и отечественных предприятий", - сказал Токаев.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.