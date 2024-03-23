Казахстан реализовал масштабные политические реформы - Ерлан Карин

АСТАНА /Trend/ - В Казахстане были реализованы несколько важных по своему содержанию и масштабу политических реформ.

Как передает Trend, об этом на брифинге для иностранных медиа в городе Астана сказал государственный советник РК Ерлан Карин.

«Политические реформы, осуществленные в Казахстане за последние 5 лет, проводились последовательно и поэтапно, но в совокупности они позволили сформировать совершенно новую политическую систему с обновлением отношений между различными политическими институтами. В период с 2019 по 2022 год были реализованы так называемые “4 пакета политических реформ”. Каждый год президент страны инициировал различные изменения в политическую систему. Они взаимодополняли друг друга, были связаны между собой и преследовали одну общую цель – повышение эффективности всей системы, способствование открытости и установлению иного характера отношений между обществом и государством», - сказал госсекретарь.

По его словам, с 2019 по 2021 год, в рамках 4 пакетов политических реформ было принято 20 законов.

«Все эти изменения прошли через различные этапы обсуждения в парламенте и других структурах. Среди них можно отметить наиболее значимые, такие как отмена смертной казни. Был принят абсолютно новый закон о проведении митингов, внесены изменения в закон о политических партиях, включая введение квоты в партийные списки для женщин и молодежи, что было крайне важно для формирования новых традиций в нашем обществе. В 2022 году президентом была инициирована конституционная реформа, в ходе которой впервые в нашей стране был проведен референдум по внесению изменений в Конституцию, который поддержал большинство граждан. Теперь в Казахстане президент избирается на один 7-летний срок без права переизбрания. В Конституцию были внесены поправки, согласно которым президент после избрания не может быть членом какой-либо политической партии. Поэтому президент Токаев в 2022 году, за месяц до референдума, покинул ряды тогдашней правящей партии «Аманат», чтобы показать свое твердое намерение», - рассказал Карин.