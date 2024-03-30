Китай готов наращивать взаимодействие с Казахстаном - глава МИД

АСТАНА /Trend/ - Китай готов наращивать взаимодействие с Казахстаном.

Как передает в субботу Trend со ссылкой на МИД Казахстана, об этом сказал министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи с казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу в Пекине.

"Казахстан наш авторитетный стратегический партнер в регионе, с которым Китай готов всецело укреплять и наращивать взаимодействие во благо народов двух стран", - подчеркнул он.

В свою очередь, Мурат Нуртлеу упомянул, что Казахстан придает важное значение развитию отношений с Пекином.

"Между нами установлено всестороннее стратегическое партнерство, которое укрепляется благодаря личным дружественным контактам наших лидеров", - отметил он.

Глава МИД Казахстана также добавил, что Китай по итогам прошлого года стал крупнейшим торговым партнером Казахстана и страны достигли рекордных показателей.

Двусторонний товарооборот в 2023 году вырос более чем на 30 процентов, составив 41 миллиард долларов США. В данном контексте особый акцент был сделан на дальнейшее продвижение совместных экономических и транспортно-логистических проектов, в частности в рамках инициативы "Один пояс – один путь".

Собеседники с удовлетворением отметили значительную активизацию межрегионального сотрудничества, межведомственного взаимодействия и людских обменов. Важный импульс этому придал взаимный безвизовый режим, вступивший в силу в ноябре прошлого года.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили график предстоящих в текущем году двусторонних визитов и мероприятий на различных уровнях, а также "сверили часы" по актуальным вопросам международной повестки дня.

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