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Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Ереван

Казахстан Материалы 15 апреля 2024 10:36 (UTC +04:00)
Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Ереван

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Мадина Усманова
Мадина Усманова
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АСТАНА /Trend/ - В государственной резиденции Армении состоялась торжественная церемония встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, прибывшего с официальным визитом в Ереван.

Как передает в понедельник Trend, об этом сообщила пресс-служба Акорды.

Начальник почетного караула отдал рапорт лидерам двух стран. После исполнения гимнов Казахстана и Армении Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян представили друг другу членов официальных делегаций.

После церемонии Токаев и Пашинян прошли в зал переговоров.

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