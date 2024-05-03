В Казахстане состоялось открытие авиабазы Нацгвардии

АСТАНА /Trend/ - В Астане состоялась церемония открытия авиабазы Национальной гвардии.

Как передает в пятницу Trend со ссылкой на Акорду, на церемонии открытия принял участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Выступая на церемонии, Токаев отметил, что открытие авиационной базы – важнейшее событие не только для Национальной гвардии, но и для всей армии страны.

"Авиабаза позволит значительно повысить потенциал силовых структур и обеспечить возможности для оперативных вылетов авиации. Государство уделяет самое пристальное внимание оснащению Вооруженных сил и развитию военной инфраструктуры", - сказал он.

Он упомянул, что во время беспрецедентных паводков в Казахстане военнослужащие были на передовой, тем самым продемонстрировав яркий пример верности своей присяге.

Токаев также напомнил, что военнослужащие Казахстана успешно участвуют в различных международных миссиях под эгидой ООН.

"В этом году они впервые приступили к самостоятельному выполнению задач на Голанских высотах. Это наглядно демонстрирует высокий уровень подготовки наших войск и растущий авторитет Казахстана на мировой арене", - добавил он.

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