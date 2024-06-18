Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Казахстан

В Астане усилят меры безопасности в связи с саммитом ШОС в начале июля

Казахстан Материалы 18 июня 2024 20:07 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Али Гасымов
Али Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Власти казахстанской столицы усилят меры безопасности в связи с предстоящей встречей лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в начале июля, сообщает пресс-служба городской администрации, передает Trend.

"Саммит ШОС состоится в Астане 3-4 июля. В эти дни будут усилены меры безопасности. Чтобы обеспечить удобство граждан и избежать заторов на дорогах, государственным учреждениям и квазигосударственному сектору рекомендовано перевести до 70% сотрудников на удаленную работу с 2 по 4 июля. Дошкольные учреждения также не будут работать 3-4 июля," - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба МИД Казахстана сообщила, что саммит пройдет 4 июля во Дворце независимости в Астане.

Лента

Лента новостей

Читать все новости