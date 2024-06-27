Референдум о строительстве АЭС в Казахстане планируется осенью

АСТАНА /Trend/ - Референдум о строительстве атомной электростанции в Казахстане состоится этой осенью.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Акорду, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на торжественной церемонии, посвященной награждению работников СМИ.

"Действительно, в стране имеются большие возможности для развития атомной энергетики. Важно правильно и эффективно использовать их. Окончательное решение по данному вопросу примет народ. Референдум состоится нынешней осенью. Правительство определит точную дату", - отметил Токаев.

Глава государства подчеркнул, что развитие экономики невозможно без стабильного энергообеспечения, и поэтому он поручил проработать вопрос строительства атомной электростанции.

"В настоящее время ведется широкое обсуждение, высказываются разные точки зрения. СМИ также должны принять активное участие в этом процессе", - добавил он.

Напомним, что 1 сентября 2023 года Токаев заявил, что в стране пройдет референдум в связи со строительством атомной электростанции.

"В 2019 году в своей предвыборной платформе я обещал, что по наиболее важным стратегическим проблемам решения будут приниматься посредством референдумов. Строительство или отказ от возведения АЭС – крайне важный вопрос, касающийся будущего нашей страны. Поэтому предлагаю вынести его на общенациональный референдум. По конкретным срокам определимся позднее", - сказал он.

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