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Президент Казахстана поручил обеспечить объективное расследование авиакатастрофы близ Актау

Казахстан Материалы 28 декабря 2024 12:13 (UTC +04:00)
Президент Казахстана поручил обеспечить объективное расследование авиакатастрофы близ Актау
Фото: Акорда

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Мадина Усманова
Мадина Усманова
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АСТАНА /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить всестороннее и объективное расследование авиакатастрофы близ Актау.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу президента, об этом Токаев заявил на состоявшемся сегодня совещании в связи с авиакатастрофой.

"Глава государства поручил Правительственной комиссии обеспечить оказание всей необходимой медицинской и психологической помощи пострадавшим иностранным гражданам, а также уделить особое внимание родственникам погибших граждан Казахстана. Правительственной комиссии и Генеральной прокуратуре совместно с другими уполномоченными органами поручено обеспечить всестороннее и объективное расследование авиакатастрофы", - говорится в сообщении офиса президента.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что службы экстренной помощи в момент катастрофы действовали слаженно и оперативно.

"Мы смогли предотвратить гораздо более серьезные последствия аварии и спасти немало человеческих жизней. Спасательные работы были проведены на высоком уровне. Исчерпывающая информация о происшествии была своевременно доведена до общества. Наши граждане с первых минут протянули руку помощи пострадавшим, проявив солидарность, искреннее сострадание и организованность. Люди вставали в очередь, чтобы сдать кровь", - заявил Президент.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.

Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.

26 декабря в Азербайджан были доставлены 14 пострадавших и тела четырех погибших.

"Черный ящик" самолета уже обнаружен и для его анализа проводятся процедуры в соответствии с международными авиационными конвенциями. На данный момент ведется расследование причин катастрофы. Окончательные выводы будут сделаны после завершения всех необходимых исследований и анализа данных.

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