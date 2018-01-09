Кыргызстан получил грант в 2,5 млн евро на поддержку избирательной системы

9 января 2018 09:16 (UTC+04:00)

На счет Центрального казначейства Министерства финансов Кыргызстана 30 декабря 2017 года поступили средства в размере 2,5 млн евро по программе Европейского Союза «Укрепление демократии через реформу избирательной системы – грант по реформированию сектора». Об этом сообщает Kabar со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Главной целью данной программы является укрепление демократической системы Кыргызской Республики через поддержку реформы избирательной системы и обеспечение открытых и честных выборов. Данная программа направлена на подготовку и проведения выборов в стране.

Во время реализации данной программы ожидаются такие результаты как: за работой Центральной избирательной комиссии на всех этапах могут наблюдать аккредитованные наблюдатели; восстановление доверия граждан; проводятся информационные избирательные кампании, нацеленные на группы избирателей, которые были недостаточно представлены в числе избирателей, участвовавших в парламентских выборах предыдущего года; система управления списками избирателей предусматривает возможность для внутренних мигрантов воспользоваться своими избирательными правами; система, используемая Государственной регистрационной службой, соответствует стандартам защиты данных и соблюдает правила безопасности и т.д.

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