В Кыргызстане рассматривают опыт Азербайджана по развитию регионов

БАКУ /Trend/ - Добавочную стоимость в сельской местности Кыргызстана можно создать через строительство животноводческих комплексов и плодовоовощную продукцию в соответствии с азербайджанским опытом.

Об этом в субботу сказал киргизскому изданию Tazabek глава Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг Кыргызстана Сергей Пономарев.

По его словам, признание 2018 года годом регионов – это правильное решение, так как страна на 60 процентов аграрная.

Пономарев сказал, что некоторые едут в Бишкек, а кто-то едет в ближнее зарубежье в поисках работы, и отметил, что знаком с опытом Азербайджана, когда добавочную стоимость в сельской местности создают через создание животноводческих комплексов и плодовоовощную продукцию. "Продавалось не сырье в виде помидоров, а томатная паста. Это привело к тому, что жители благодарили Президента за то, что их родные, которые были на заработках, вернулись домой», - сказал он.

Пономарев также добавил, что два миллиарда долларов, переведенных в Кыргызстан трудовыми мигрантами — это показатель плохой политики.

«Сердце кровью обливается, когда некоторые наши политики хвастаются, что мигранты перевели два миллиарда долларов. Люди вынуждены уезжать. Год развития регионов направлен на то, чтобы привлечь предпринимателей, внутренних и внешних инвесторов, создавать добавленную стоимость в регионах. Надо делать переработку, и тогда люди не будут уезжать на заработки», - сказал Пономарёв.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.