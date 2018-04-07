На границе с Узбекистаном застрелен гражданин Кыргызстана

7 апреля 2018 11:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Ала-Букинском районе Жалал-Абадской области Кыргызстана на участке узбекской заставы Кербен 7 апреля 2018 года по неизвестным причинам узбекский пограничный наряд применил оружие в отношении гражданина Кыргызстана. От полученных ран он скончался, передают субботу кыргызские СМИ.

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков поручил соответствующим ведомствам провести тщательное расследование инцидента на кыргызско-узбекской границе совместно с узбекской стороной.

На место выехала оперативная группа, начали работу соответствующие службы. Выясняются причины и обстоятельства инцидента.

(Автор: Али Мустафаев)

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Azernews Newspaper
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