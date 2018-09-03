Кыргызстан поддерживает реализацию туристического пакета, охватывающую Турцию, Азербайджан и Казахстан

Мы готовы приложить все усилия для успешной реализации туристического пакета «Современный Шелковый путь», который охватывает Турцию, Азербайджан, Казахстан и Кыргызстан. Об этом президент Сооронбай Жээнбеков сказал на заседании Саммита саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Чолпон-Ате, передает Кабар.

«Постепенное присоединение к этому проекту Узбекистана и Венгрии сделает этот пакет еще более привлекательным», - подчеркнул Жээнбеков, добавив, что Кыргызстан активно поддерживает динамичное развитие туризма между нашими странами.

Президент также предложил обратить особое внимание на расширение связей между молодежью государств.

«В современных геополитических условиях имеет особое значение воспитание молодежи родственных государств в духе уважения истории, культуры, языка и традиций братских народов и межрелигиозной толерантности. Только так можно поставить заслон радикализации молодежи, фанатизму, насилию и принятию ими чуждой идеологии. Это будет отпор различным деструктивным силам, негативно влияющим на сознание молодежи, — отметил Жээнбеков.

По его мнению, в целях усиления интереса молодежи к инновационным проектам и предпринимательству инициирую совместно реализовать специальные проекты экономического и гуманитарного направления. В этих целях предлагаю создать специальную рабочую группу секретариата Тюркского совета.

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