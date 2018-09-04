Глава МИД Венгрии выразил готовность к активному сотрудничеству с Кыргызстаном

В рамках официального визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Кыргызстан состоялась встреча министра иностранных дел КР Эрлана Абдылдаева с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто, передает "Кабар".

В ходе встречи состоялся конструктивный обмен мнениями по вопросам кыргызско-венгерского сотрудничества, а также актуальной международной проблематики.

Абдылдаев отметил необходимость укрепления политического диалога между двумя странами, а также расширения двустороннего сотрудничества по всем спектрам взаимоотношений, представляющим взаимный интерес, в частности, в сферах сельского хозяйства, туризма, образования и науки, а также в финансовой и экономической сферах.

Сийярто подчеркнул успешное сотрудничество между двумя странами и выразил готовность венгерской стороны к дальнейшему активному сотрудничеству с Кыргызстаном.

Стороны отметили важность практической реализации задач по итогам договоренностей в ходе встреч руководства двух стран в рамках официального визита премьер-министра Венгрии Орбана в республику.

В завершении встречи Сийярто была вручена ведомственная медаль Министерства иностранных дел Кыргызской Республики за вклад в укрепление сотрудничества между Кыргызстаном и Венгрией.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.