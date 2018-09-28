Президент Кыргызстана: Бишкек рассчитывает на укрепление партнерства с Москвой

Кыргызстан рассчитывает на укрепление всестороннего сотрудничества с Российской Федерацией. Об этом заявил в пятницу в Душанбе глава киргизского государства Сооронбай Жээнбеков во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

"Кыргызстан придает важное значение укреплению и развитию стратегического партнерства и союзничества с Россией", - сказал он. По его мнению, отношения двух дружественных государств "всегда отличались должным динамизмом и практической направленностью".

"На постоянной основе поддерживается активный политико-экономический диалог, осуществляются контакты на всех уровнях", - отметил президент Кыргызстана. По его данным, Россия является одним из основных инвесторов в киргизскую экономику и уверенно занимает первое место среди экономических партнеров республики. Наблюдается положительная динамика роста торгового оборота, отметил Жээнбеков.

Напомним, двухсторонняя встреча президентов Кыргызстана и России состоялась в рамках состоявшегося 28 сентября в Душанбе заседания Совета глав государств - участников СНГ.

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