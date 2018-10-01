В Кыргызстане в 2019 году начнется выдача новых водительских прав

1 октября 2018 15:29 (UTC+04:00)

Весной 2019 года в Кыргызстане начнется выдача водительских удостоверений нового образца,. Об этом сообщила пресс-служба Государственной регистрационной службы, передает в понедельник Sputnik Кыргызстан.

Отмечается, что новые документы будут соответствовать международным стандартам, иметь улучшенный дизайн и много защитных элементов. Их станут изготавливать из высокопрочного пластика, а данные о владельце будут наносить с помощью лазера.

Это будет уже четвертое поколение водительских удостоверений в Кыргызстана. Планируемый срок действия — 10 лет. Также планируется ввести новые свидетельства о регистрации транспортных средств в виде пластиковых карт.

В ГРС уверены, что внедрение водительских прав нового образца позволит ужесточить контроль в системе тестирования курсантов и исключить подделку документов. Сообщается, что они будут стоить дешевле, чем ныне действующие удостоверения.

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