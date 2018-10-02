В Кыргызстане открылся новый завод по производству труб и профилей

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев принял участие в церемонии открытия нового завода "Металл Торг Сервис" по производству труб и профилей. Об этом сообщает во вторник КирТАГ со ссылкой на пресс-службу правительства Кыргызстан.

Генеральный директор завода Абдыжапар Султанов проинформировал премьер-министра об основных видах выпускаемых изделий, мощности предприятия, а также планах по расширению производства.

Мухаммедкалый Абылгазиев ознакомился с производственным процессом и образцами готовой продукции, после чего запустил процесс изготовления изделий, нажав кнопку линии производства.

"Одним из главных приоритетов в деятельности правительства является создание новых рабочих мест путем запуска новых производственных мощностей. Все руководители государственных органов, мэры городов, главы органов местного самоуправления должны приложить для этого определенные усилия. Необходимо последовательно и настойчиво продолжать работу по поддержке экспортоориентированных предприятий", - подчеркнул глава правительства.

В настоящее время на заводе "Металл Торг Сервис" работает порядка 100 человек, а его производительность составляет 11 тысяч тонн продукции в месяц.

Далее премьер-министр принял участие в запуске линии производственного цеха по изготовлению тротуарной плитки и бетонных блоков завода "Бессер ЦА", осмотрел производственные помещения и образцы выпускаемой продукции.

Производственная мощность линии составляет 1500 кв. м. брусчатки и 8400 штук бордюров в месяц.

"Наша республика имеет большой потенциал для запуска новых предприятий и развития промышленности. Мы должны создавать благоприятные условия для отечественных производственников, чтобы добиться развития промышленности в республике. В то же время выпускаемая продукция должна соответствовать всем требованиям качества и быть конкурентоспособной на внешнем рынке. Промышленность является основой экономического развития и способствует развитию во всех сферах жизнедеятельности", - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев и подчеркнул, что правительство продолжит работу по поддержке отечественных производителей путем предоставления доступных кредитных средств.

Как отмечается, Кыргызско-Российским фондом развития заводу "Бессер ЦА" представлен льготный кредит в размере 1,5 миллиона долларов на приобретение оборудования и автотехники. Общая стоимость проекта составляет 2,1 миллиона долларов. В рамках инвестиционного проекта было закуплено оборудование российского и турецкого производства, строительные работы осуществлялись местными подрядными организациями.

Премьер-министр поручил соответствующим государственным органам и в дальнейшем оказывать поддержку производственникам в организации работы и выходе на новые рынки сбыта.

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