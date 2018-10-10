В Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 4.7

Землетрясение магнитудой 4.7 произошло в среду на границе Кыргызстана и КНР. Об этом сообщается на сайте института сейсмологии национальной академии наук Кыргызстана, передает в среду РИА Новости.

"В 7.48 по местному времени произошло землетрясение с силой в эпицентре 4.5 балла, K= 10.6, магнитуда 4.7", — говорится в сообщении.

По данным сейсмологов, очаг землетрясения располагался на границе Кыргызстана и КНР, в 145 километрах от южной столицы республики города Ош. "В населенных пунктах республики интенсивность землетрясения составила в селе Нура — 3.5 балла, в Иркештам, Икизяк, Кек-Суу —3 балла", — отмечается на сайте.

Как сообщила пресс-служба МЧС республики, по предварительным данным, жертв и разрушений в результате подземных толчков нет.

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