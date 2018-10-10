В Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 4.7

10 октября 2018 10:19 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 4.7 произошло в среду на границе Кыргызстана и КНР. Об этом сообщается на сайте института сейсмологии национальной академии наук Кыргызстана, передает в среду РИА Новости.

"В 7.48 по местному времени произошло землетрясение с силой в эпицентре 4.5 балла, K= 10.6, магнитуда 4.7", — говорится в сообщении.

По данным сейсмологов, очаг землетрясения располагался на границе Кыргызстана и КНР, в 145 километрах от южной столицы республики города Ош. "В населенных пунктах республики интенсивность землетрясения составила в селе Нура — 3.5 балла, в Иркештам, Икизяк, Кек-Суу —3 балла", — отмечается на сайте.

Как сообщила пресс-служба МЧС республики, по предварительным данным, жертв и разрушений в результате подземных толчков нет.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Китае рекордно сократилось число богатейших людей
Китай 09:30
На западе Турции произошло землетрясение
Турция 04:46
Число жертв землетрясения на Гаити увеличилось до 17 человек
Другие страны 01:01
Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования "Яогань-32"
Китай 9 октября 09:33
В районе Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7
Россия 9 октября 08:08
Госдеп: Помпео затронул в Пекине темы, по которым США и Китай не согласны друг с другом
США 8 октября 17:56
Лента новостей
Турция и Ирак обсудят региональные и двусторонние отношения
Турция 10:46
Казахстан и Сербию свяжет прямой авиарейс
Экономика 10:43
США на встрече по Ливии в Италии может представить Помпео
США 10:43
Цены на азербайджанскую нефть 9 октября возобновили рост
Энергетика 10:41
В Узбекистане сняли новый 3D мультсериал про помидор
Узбекистан 10:27
На юго-западе Турции происходит сход селей
Турция 10:24
В Канаде взорвался газопровод, около сотни жителей были эвакуированы
Европа 10:24
Началось исследование рынка для выбора страхового брокера в рамках проекта IGB
Энергетика 10:15
Во Флориде при стрельбе в торговом центре погибли два человека
США 10:14