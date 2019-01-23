В Кыргызстане разработают базу данных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

23 января 2019 13:20 (UTC+04:00)

Вице-премьер-министр Кыргызстана Алтынай Омурбекова провела рабочее совещание по вопросу создания электронной базы данных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, передает Trend со ссылкой на кыргызские СМИ.

Алтынай Омурбекова отметила, что в целях своевременного вмешательства и решения различных вопросов, назрела необходимость создания вышеуказанной электронной базы данных, которая позволит вести учет и оперативно оказывать помощь детям, воспитывающимся в отсутствии родителей, детям с инвалидностью, а также в случаях жестокого обращения и насилия в их отношении.

В этой связи Алтынай Омурбекова поручила в оперативном порядке образовать межведомственную рабочую группу для выработки концепции интегрированной базы данных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

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