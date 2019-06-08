В Бишкеке ведущие эксперты из Европы и СНГ обсудили проблемы медицины, экологии и безопасности

Сегодня в Кыргызском государственном университете им. И.Арабаева состоялся круглый стол «Гуманизм, экология, безопасность: ценности в XXI веке», передает Trend со ссылкой на Агентство Kabar.kg

В мероприятии приняли участие посол Швейцарии в Кыргызстане Вероник Ульман, ректор государственного университета им. И. Арабаева Толобек Абдырахманов, глава департамента сотрудничества Представительства ЕС в Кыргызстане Шарлотт Адриан, директор Французского института исследований Центральной Азии Катрин Пужоль, омбудсмен Токон Мамытов, представители правительства, международных организаций и гражданского общества.

Как рассказала научный ассистент французского института исследования Центральной Азии при посольстве Франции в Кыргызстане Диана Скиба, данное мероприятие посвящено изучению проблем экологии, медицины, окружающей среды, вопросов безопасности - терроризма и экстремизма. По ее словам, мероприятие организовано при финансовой поддержке французского института исследований Центральной Азии, посольства Швейцарии и представительства Европейского Союза.

«Мы хотели привлечь внимание общественности к проблемам экологии, медицины, с целью призвать к конкретным мерам для сохранения нашей окружающей среды. Для этих целей мы пригласили видных экспертов в разных отраслях из многих стран. Все они занимаются каждым конкретным вопросом, которые мы сегодня обсуждаем», - сказала она.

В свою очередь врач из Франции Франсуа Гуро, который на круглом столе выступил с докладом «Электронная медицина: что изменится в жизни людей в ближайшее время», агентству «Кабар» сообщил, что в Кыргызстане он внедряет электронное приложение для медиков.

«Я уже много лет работаю в сфере электронной медицины и два года работаю здесь, в Кыргызстане. Один из наших проектов – это электронное приложение, которое предназначено для медсестер и врачей. Это своего рода путеводитель для работников медицины, где есть все необходимые рычаги для повседневной работы. Приложение уже доступно на русском языке, в самые кратчайшие сроки будет подготовлено и на кыргызском языке», - отметил врач из Франции.

Между тем, президент и соучредитель Франко-Кыргызской Ассоциации Экотуризма Филипп Буазо выступил с докладом «Сохранение капитала городской растительности в XXI веке: городской лес перед лицом меняющегося климата». Он отметил, что важно сохранить зеленые насаждения в столице.

«Проблема загрязнения окружающей среды в больших городах присутствует везде. На сегодня в Бишкеке мы при тесном сотрудничестве с мэрией города пытаемся сохранить 40 гектаров зеленых насаждений. В частности огородили зеленые насаждения, провели уборку, установили урны. За все время работы уже вывезли 40 грузовых машин мусора. Все эти меры и есть спасение зеленых насаждений города», - сказал он.

В заключении Д.Скиба добавила, что между французским институтом исследования Центральной Азии и университетом им. И.Арабаева будет подписан договор о сотрудничестве

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