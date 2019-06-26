В Кыргызстане с начала года произошло 1,4 тыс. пожаров

26 июня 2019 11:37 (UTC+04:00)

В 2019 году сократилось число пожаров. Об этом сообщил замминистра чрезвычайных ситуаций КР Калыс Ахматов, передает Trend со ссылкой на Агентство Kabar.kg

По его данным, с начала 2019 года в Кыргызстане зарегистрировано 1 тыс. 403 пожара, в то время как в аналогичном периоде 2018 года произошло 1 тыс. 646.

«В этом году в пожарах спасено 29 человек, погибли 25», - добавил он.

Ахматов напомнил, что в 2017-2018 годах было зарегистрировано много пожаров, среди которых были и крупные.

«Помните, ранее были пожары в торговых центрах и торговых точках. В этом году такие случаи не зарегистрированы. Мы проводим проверку всех рынков на пожарную безопасность вместе с Госэкотехинспекцией. Там, где не было соответствий, мы составляли акты и передавали в прокуратуру», - проинформировал замминистра ЧС.

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