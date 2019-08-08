Глава Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана заявил о готовности уйти в отставку

8 августа 2019 14:00 (UTC+04:00)

Председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана Орозбек Опумбаев сообщил президенту республики Сооронбаю Жээнбекову, что хочет уйти в отставку после неудачной попытки силовиков задержать экс-главу республики Алмазбека Атамбаева. Об этом Опумбаев заявил в четверг на внеочередном заседании парламента республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Да, я полагаю, что должен уйти в отставку. Я утром на заседании Совбеза президенту Сооронбаю Жээнбекову сказал, что хочу уйти в отставку. В действительности в произошедшем есть моя вина. Возможно, нужно было задействовать 3,5 тыс. бойцов без оружия. Тогда бы они обеспечили безопасность спецназа", - заявил Опумбаев.

7 августа спецназ Кыргызстана начал операцию по задержанию экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, подозреваемого в коррупции и лишенного неприкосновенности. Однако его сторонники в селе Кой-Таш оказали сопротивление, в ходе операции погиб один сотрудник спецназа, 52 человека получили ранения. Задержать бывшего главу государства, неоднократно отвергавшего все обвинения в свой адрес, не удалось. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что Атамбаев нарушил конституцию, оказав вооруженное сопротивление силовикам. Экс-президент сообщил о планах вывести своих сторонников на митинг в Бишкеке.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Узбекистан может стать мостом для вхождения Малайзии на рынок СНГ
Бизнес 13:23
Состояние главы областного ГУВД Киргизии оценивается как крайне тяжелое
Кыргызстан 12:23
Узбекистан увеличил экспорт плодоовощной продукции на четверть
Бизнес 12:10
Парламент Кыргызстана соберется на внеочередную сессию 8 августа
Кыргызстан 11:25
Минздрав Кыргызстана: помощь пострадавшим в ходе спецоперации оказывается в полном объеме
Кыргызстан 10:30
В Душанбе начал курсировать первый двухэтажный туристический автобус
Таджикистан 10:14
Лента новостей
В Азербайджане утверждены стандарты корпоративного управления в банках
Финансы 14:18
Хвала тебе, Ахсан – книга о виртуозном исполнителе на таре
Культура 14:16
В воинской части в России прогремел взрыв
Россия 14:05
Газовый госконцерн Туркменистана продлил тендер
Тендеры 14:02
Сразу в двух областях Казахстана обнаружены запасы золота и меди
Бизнес 14:01
Узбекско-корейское СП продлило тендер на закупку шлангов
Тендеры 13:58
EMIN отправляется в мировое турне - рекордное количество городов
Звёздный мир 13:58
Узбекистан намерен использовать опыт Турции в налоговом администрировании
Финансы 13:54
Туристам запретили сидеть на ступеньках Испанской лестницы в Риме
Другие страны 13:52