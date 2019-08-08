Глава Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана заявил о готовности уйти в отставку

Председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана Орозбек Опумбаев сообщил президенту республики Сооронбаю Жээнбекову, что хочет уйти в отставку после неудачной попытки силовиков задержать экс-главу республики Алмазбека Атамбаева. Об этом Опумбаев заявил в четверг на внеочередном заседании парламента республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Да, я полагаю, что должен уйти в отставку. Я утром на заседании Совбеза президенту Сооронбаю Жээнбекову сказал, что хочу уйти в отставку. В действительности в произошедшем есть моя вина. Возможно, нужно было задействовать 3,5 тыс. бойцов без оружия. Тогда бы они обеспечили безопасность спецназа", - заявил Опумбаев.

7 августа спецназ Кыргызстана начал операцию по задержанию экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, подозреваемого в коррупции и лишенного неприкосновенности. Однако его сторонники в селе Кой-Таш оказали сопротивление, в ходе операции погиб один сотрудник спецназа, 52 человека получили ранения. Задержать бывшего главу государства, неоднократно отвергавшего все обвинения в свой адрес, не удалось. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что Атамбаев нарушил конституцию, оказав вооруженное сопротивление силовикам. Экс-президент сообщил о планах вывести своих сторонников на митинг в Бишкеке.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.