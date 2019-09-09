Кыргызстанка Юлия Андреева завоевала лицензию на Олимпиаду в Токио

9 сентября 2019 10:37 (UTC+04:00)

Спортсменка из Кыргызстана Юлия Андреева победила на международном марафоне Astana Marathon – 2019 в Казахстане, сообщает Trend со ссылкой на Kabar.

Об этом указано на сайте соревнований.

Турнир прошел вчера в городе Нур-Султан.

Легкоатлетка преодолела дистанцию за 2 часа 28 минут 42 секунды, тем самым выполнила олимпийский норматив – 2 часа 29 минуты и 30 секунд. Второе место досталось спортсменке из Казахстана Гульжанат Джанатбек, замкнула тройку призеров бегунья из Узбекистана Екатерина Тунгускова.

Андреева стала вторым представителем КР, завоевавшим лицензию на Олимпийские игры в Токио. В общем зачете кыргызстанка заняла четвертое место.

Напомним, ранее путевку на Олимпиаду получил пловец Денис Петрашов.

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