В Кыргызстане стартуют Первые Национальные игры кочевнико

БАКУ/Trend/-В Таласской области сегодня стартуют Первые Национальные игры кочевников, сообщает Trend со ссылкой на Kabar.

Так на центральном ипподроме имени Райкана Алканова состоятся первые игры по кок бору. Как ожидается в 16.00 сыграют команды Ошской и Нарынской областей. Всего в рамках национальных игр по дисциплине кок бору представлены 9 команд: 7 областей и города Бишкек, Ош. В течение прохождения игр команды между собой будут бороться за выход в финал.

17-18-19 сентября начнутся игры по тогуз коргоол, ордо и салбуурун. Состязания по национальным видам борьбы - эр эниш, алыш и кыргыз курош начнутся с 20 сентября. В этот же день будут проходить полуфинальные встречи по кок бору. Заключительный день 21 сентября будет самым жарким, состоятся финальные встречи по видам борьбы, скачкам и наконец по кок бору.

В свою очередь культурная программа национальных игр кочевников также насыщена и богата на мероприятия. 20 сентября состоится театрализованная постановка Манас, в рамках которого зрителям будут показаны национальная кухня кочевников, отделка юрты, песни и пляски кочевников и состязания на быструю сборку юрты.

В заключительный день 21 сентября состоится концерт «Кочмондор ыр сунат», далее прощальный парад с театрализованной постановкой.

Национальные игры кочевников будут проводиться в Кыргызстане ежегодно в каждой из областей, в целях распространения Республиканских игр кочевников в масштабах всей страны.

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