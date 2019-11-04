Кыргызстан и Таджикистан решили усилить меры безопасности на границе

Представители спецслужб и пограничных ведомств Кыргызстана и Таджикистана договорились об усилении мер безопасности на общем участке государственной границы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном в понедельник пресс-центром киргизского государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) сообщении.

"Основной темой встречи стало обеспечение безопасности в приграничных районах двух республик. Также обсуждено повышение эффективности межведомственного сотрудничества в борьбе с проявлениями терроризма и экстремизма", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, участники состоявшейся в городе Исфара встречи "пришли к согласию о необходимости укрепления сотрудничества в обеспечении безопасности" на границе двух стран и совместной борьбе с "подрывной деятельностью религиозно-экстремистских и международных террористических организаций".

"Решено оказать содействие в обеспечении условий для плодотворной работы межправительственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы Кыргызской Республики и Республики Таджикистан", - отмечает ведомство.

Кыргызскую делегацию на переговорах возглавлял председатель ГКНБ Орозбек Опумбаев. Таджикскую - глава ГКНБ Саймумин Ятимов.

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