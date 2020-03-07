В Кыргызстане из-за угрозы коронавируса запретили проведение спортивных мероприятий

Запрет на проведение массовых спортивных мероприятий введен в Кыргызстане в связи с угрозой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Соответствующее поручение дано руководителям учреждений, находящихся в ведении Госагентства и областных управлений по делам молодежи, физической культуры и спорта", - говорится в сообщении.

"Сроки проведения таких мероприятий перенесены на поздний срок, даты будут скорректированы", - отмечается в сообщении. Несколько дней назад республиканский штаб по недопущению проникновения в страну и распространения в ней коронавируса рекомендовал временно отказаться от проведения в Кыргызстане культурно-массовых мероприятий, в связи с чем было отменено шествие в столице по случаю Международного женского дня, спектакли в некоторых театрах, молодежный фестиваль и т. д.

На сегодняшний день в Кыргызстане не выявлено ни одного случая инфицирования коронавирусом. Тем не менее в двух районах Чуйской области подготовлены специальные изоляторы для заразившихся. В конце января власти страны решили до 1 февраля прервать авиасообщение с КНР, приостановить импорт сельхозпродукции и запретить ввоз мясной продукции из Китая. Этот запрет был продлен на неопределенный срок.

На всех погранпунктах республики круглосуточно дежурят бригады медиков, которые контролируют состояние здоровья прибывающих в страну людей. На пограничных КПП, в том числе в международных аэропортах, МЧС развернуло медицинские пункты почти на 400 пациентов. Во избежание вспышки коронавируса Кыргызстан временно запретил въезд в страну граждан Китая, Южной Кореи, Японии, Италии и Ирана.