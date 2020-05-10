В Кыргызстане выявлен 71 новый случай COVID-19

В Кыргызстане выявлен 71 новый подтвержденный случай заболевания COVID-19. Об этом на брифинге в Доме правительства сообщил замминистра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев, передает Trend со ссылкой на Kabar.

Из них, по его словам, в Бишкеке - 2, в Джалал-Абадской области - 5, в Чуйской области – 56, в Ошской области – 3, в Баткенской области – 4, в Нарыне – 1.

«Я также хотел отметить, что из прибывших из Соль-Илецка 542 кыргызстанцев у 55 подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19. Всего вместе с прибывшими гражданами число зараженных достигло 1002», - сказал он.

Замминистра здравоохранения добавил, что граждане, прибывшие из Соль-Илецка, заразились вирусом, потому что долгое время находились в одном закрытом помещении. По его словам, это еще раз показывает, что вирус быстро контактный.

По его словам, за прошедшие сутки в Кыргызстане выздоровели и выписаны 17 человек. По его данным, всего выписано с выздоровлением по стране 675 пациентов.