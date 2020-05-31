В Кыргызстане за сутки выявлено 26 новых случаев заболевания COVID-19

В Кыргызстане за прошлые сутки выявлено 26 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом на брифинге в Доме правительства сообщил замминистра здравоохранения страны Нурболот Усенбаев, передает Trend со ссылкой на Kabar.

«Два случая из 26 являются завозными, один дальнобойщик, второй - это подросток, прибывший с мамой из России. 23 человека являются контактными. Источник заражения у одного не выявлен», - сказал он.

Всего по Кыргызстану выявлено 1 748 случаев заболевания коронавирусом.

По его словам, по стране за сутки из больниц выписаны 57 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19.

«У всех у них повторные анализы показали отрицательные результаты. Всего по стране вылечились от COVID-19 1 тыс. 170 граждан, они все отправлены по домам», - сообщил Усенбаев.