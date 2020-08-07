Совет Евразийского фонда стабилизации и развития выдаст Кыргызстану $100 млн
Совет Евразийского фонда стабилизации и развития принял решение о предоставлении кредита в объеме $100 миллионов Кыргызстану, передает Рейтер со ссылкой на сообщение российского Минфина, обнародованного в пятницу, передает Trend со ссылкой на Кабар.
Кредит будет направлен на реализацию программы правительства и Национального банка Кыргызстана для противодействия влиянию распространения вируса COVID-19 на экономику, финансовый и социальный секторы.
В сообщении не говорится об условиях кредита.
Основной источник фонда - взносы Российской Федерации в размере почти 90%.
В Кыргызстане подтверждено 39.162 случая заболевания коронавирусом с 1.451 смертельным исходом.
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