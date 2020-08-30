В Бишкеке прошел первый в этом году «Велопробег здоровья»

В Бишкеке сегодня состоялся первый в этом году «Велопробег здоровья». В нем приняли участие около 300 участников разных возрастов, передает Trend со ссылкой на Kabar.

Дистанция составила 10 километров. Вместе с велосипедистами колонну возглавил мэр Бишкека Азиз Суракматов. Глава столичного муниципалитета приветствовал участников и поздравил бишкекчан с наступающим Днем независимости КР.

Суракматов поблагодарил всех, кто защищал и защищает людей благодарности горожанам за то, что с пониманием отнеслись к ограничениям во время пандемии в городе Бишкек и поблагодарил всех-всех, кто во время пандемии помогал людям.

Для безопасности горожан, внутри велоколонны соблюдены дистанция 1,5-2 метра, велосипедистов сопровождали три машины ГУОБДД и одна карета скорой медицинской помощи.