В Кыргызстане стартовали досрочные выборы президента и референдум

В Кыргызстане сегодня в 08:00 стартовали досрочные выборы президента и референдум по форме правления. По всей республике открылись 2474 избирательных участков, передает Trend со ссылкой на Кабар.

По данным ЦИК на выборах президента КР и референдуме смогут проголосовать 3 млн 563 тыс. 574 избирателя.

За кресло президента будут бороться 17 кандидатов. Ранее их было 18, однако один из претендентов Рашид Тагаев обратился в ЦИК об отзыве документов на участие в выборах. Его имя в бюллетени будет вычеркнуто.

На референдум выносится вопрос относительно выбора формы правления КР:

- президентская республика,

- парламентская республика,

- против всех вариантов.

Избирателям будут выданы два бюллетеня - один на выборы президента, который будет белого цвета, второй на референдум он синего цвета.