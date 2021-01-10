Жапаров побеждает на выборах президента Кыргызстана (Обновлено)

Исполняющий обязанности президента Кыргызстана Садыр Жапаров побеждает в первом туре досрочных выборов главы государства с результатом в 79,15% после подсчета результатов с 90,06% участков. Таковы последние данные, опубликованные на портале ЦИК республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В соответствии с ними, его ближайший преследователь Адахан Мадумаров набирает 6,56% голосов.

На референдуме в Кыргызстане за президентскую форму правления проголосовало 74,75%, за парламентскую -10,14 %, против двух вариантов - 4,01%, сообщает ЦИК. Позднее стало известно, что за президентскую форму правления в Киргизии проголосовали 81,1% избирателей по данным с 74,45% участков.

18:33 (GMT+4) Садыр Жапаров побеждает в первом туре выборов президента Кыргызстана с результатом в 76,87% после подсчета результатов с 51,01% участков согласно данным, опубликованным на портале ЦИК республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным ЦИК, ближайший преследователь Адахан Мадумаров набирает чуть больше 6%.

На референдуме в Кыргызстане за президентскую форму правления проголосовало 74,75%, за парламентскую -10,14 %, против двух вариантов - 4,01%, сообщает ЦИК.