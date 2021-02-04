В Кыргызстане началась реализация проекта «Финансирование сельского хозяйства-9»
Началась реализация проекта «Финансирование сельского хозяйства-9». Соответствующее решение подписал премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Kabar, сообщает пресс-служба правительства КР.
Данное решение принято в целях успешного проведения весенне-полевых работ и своевременного финансирования сельскохозяйственных субъектов.
Целевыми отраслями в рамках реализации проекта станут животноводство, растениеводство и переработка сельскохозяйственной продукции.
В рамках проекта предусмотрены выгодные процентные ставки в размере 6%, 8% и 10% годовых, период кредитования составит до 60 месяцев, исходя из целевой отрасли:
• 10 % годовых для категорий животноводства и растениеводства;
• 8 % годовых для хозяйствующих субъектов категории животноводства и растениеводства, обязующихся заключить договоры и/или контракты с предприятиями пищевой перерабатывающей промышленности, участвующими в данном проекте.
- для следующих хозяйствующих субъектов категории растениеводства:
1) водосберегающие технологии полива - капельное орошение, дождевание;
2) тепличное хозяйство;
3) интенсивное садоводство;
4) органическое сельскохозяйственное производство.
• 6 % годовых для предприятий пищевой перерабатывающей промышленности.