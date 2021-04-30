ООН готовы оказать техническую помощь Кыргызстану и Таджикистану - Спецпредставитель

Кыргызстан 30 апреля 2021 15:56 (UTC+04:00)
ООН готовы оказать техническую помощь Кыргызстану и Таджикистану - Спецпредставитель

БАКУ /Trend/ ООН готовы оказать техническую помощь Кыргызстану и Таджикистану в реализации достигнутых между ними договоренностей в рамках существующих региональных и двусторонних программ, передает Trend со ссылкой на Министерство иностранных дел Кыргызстана.

30 апреля 2021 года состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Кыргызской Республики Руслана Казакбаева со Специальным представителем Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, Главой Регионального центра по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) Натальей Герман по ситуации на кыргызско-таджикской границе.

Казакбаев сообщил о достижении между кыргызской и таджикской сторонами договоренности о прекращении огня и намерении урегулировать ситуацию путем переговоров. Он информировал Герман о произошедших 29 апреля 2021 года событиях и текущем положении дел в приграничных районах Кыргызстана. Казакбаев подчеркнул приверженность Бишкека международным и двусторонним обязательствам и договоренностям.

Вместе с этим, Министр, с сожалением, отметил, что с обеих сторон имеются жертвы. Он сообщил, что в результате конфликта в Баткенской области есть внутренне перемещенные лица и разрушения инфраструктурных объектов и жилья.

В этой связи, он выразил надежду на поддержку ООН в оказании помощи внутренне перемещенным лицам и их возвращению в места постоянного проживания, а также в восстановлении разрушенных объектов.

Он подчеркнул, что эти работы станут надежной опорой устойчивого мира. В связи с этим, Министр выразил мнение о необходимости переориентирования части программ и проектов агентств ООН на постконфликтное восстановление в Баткенской области.

Глава Регионального центра Герман приветствовала договоренности между сторонами о прекращении огня и подписания Протокола по урегулированию вооруженного конфликта на приграничных участках Баткенской области Кыргызской Республики и Согдийской области Республики Таджикистан.

Герман выразила готовность агентств ООН оказать техническую помощь сторонам конфликта в реализации достигнутых между ними договоренностей в рамках существующих региональных и двусторонних программ.

Герман сообщила, что Генеральный секретарь ООН внимательно следит за событиями на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном. Штаб-квартире ООН также известно о достигнутой между странами договоренности о прекращении огня. ООН призывает обе стороны продолжить прямые переговоры для мирного урегулирования любых нерешенных вопросов.

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