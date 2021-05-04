Координатор ООН в КР заявил о готовности помочь в восстановлении Баткенской области

Постоянный координатор ООН в Кыргызстане Озонниа Ожиело заявил о готовности помочь республике в восстановлении Баткенской области согласно запросам кыргызской стороны. Об этом Ожиело озвучил на встрече с министром иностранных дел КР Русланом Казакбаевым. Как передает Trend со ссылкой на Кабар, об этом сообщает пресс-служба МИД.

Уточняется, что 3 мая 2021 года министр иностранных дел Казакбаев встретился с постоянным координатором системы ООН в КР Озонниа Ожиело.

В ходе встречи Руслан Казакбаев информировал о текущей ситуации в зоне конфликта на участке кыргызско-таджикской государственной границы в Баткенской области. В настоящее время соответствующие госорганы страны находятся на месте и проводят работы по стабилизации, сохранению мира и контролю за выполнением обязательств в рамках Протокола по урегулированию вооруженного конфликта в Баткенской области Кыргызстана и Согийской области Таджикистана. Сам министр находится на постоянной связи со своим таджикским визави Сироджиддином Мухриддином.

Казакбаев сообщил, что в результате конфликта на кыргызской-таджикской границе, имевшего место в период с 28 апреля по 1 мая 2021 года, у кыргызской стороны 36 убитых, из которых лишь 3 военнослужащие, остальные – мирные граждане, около 160 раненных, больше 30 тыс. внутренне перемещенных лиц, а также разрушены дома и инфраструктурные объекты. В связи с этим, в настоящее время требуется оказание гуманитарной помощи гражданам Кыргызской Республики, пострадавшим в ходе конфликта и поддержка восстановления их домов и разрушенных инфраструктурных объектов.

Также министр сообщил, что 30 мая 2021 года состоялись его телефонный разговор с главой Регионального центра по превентивной дипломатии для Центральной Азии Н.Герман и встреча постоянного представителя Кыргызской Республики при ООН в г. Нью-Йорк М.Молдоисаевой, с помощником Генерального секретаря ООН по Европе, Центральной Азии, Северной и Южной Америке М.Йенча. Казакбаев отметил, что оба они выразили готовность агентств ООН оказать поддержку постконфликтному восстановлению Баткенской области.

Постоянный координатор системы ООН Ожиело выразил соболезнования семьям и близким погибших. Он приветствовал обращение президента КР Садыра Жапарова к народу Кыргызстана, где говорится о важности решения любых вопросов исключительно путем мирных переговоров и приверженности страны соблюдению достигнутых договоренностей. Озонниа Ожиело приветствовал усилия кыргызской стороны по прекращению огня и подписанию Протокола об урегулировании конфликта. Ожиело подтвердил готовность агентств ООН оказать помощь в восстановлении Баткенской области согласно запросам кыргызской стороны. При этом посткоординатор отметил, что в настоящее время из различных ведомств поступают различные просьбы, связанные с постконфликтным восстановлением в Баткене. Он отметил, что, в свете этого, требуется работа по координации данных обращений.

В завершении стороны договорились продолжить регулярный диалог в целях координации усилий для решения проблем пострадавших от конфликта на кыргызско-таджикской границе.