Минздрав Кыргызстана: Вопрос поставки китайской вакцины Sinopharm - решен

150 тыс. доз вакцины Sinopharm китайского производителя Beijing Institute of Biological Product Co.Ltd поступят в Кыргызстан, предварительно, до 20 июня. Об этом агентству «Кабар» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения и социального развития, передает Trend.

По их данным, вопрос с поставкой вакцины решился.

«Будут организован чартерный рейс для поставки. Предварительно, вакцина будет доставлена до 20 июня»,- говорится в сообщении.

Напомним, 19 марта Республиканским центром иммунопрофилактики было получено 150 тыс. доз вакцины китайского производителя Beijing Institute of Biological Product Co.Ltd, инактивированная вакцина «Синофарм».

Кроме того, 25 мая заведующая отделом общественного здравоохранения МЗСР КР Айнура Акматова сообщила, что в КР поступит еще 150 тыс. доз вакцины китайского производства на безвозмездной основе введи гуманитарной помощи.