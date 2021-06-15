Статистика по COVID-19 в Кыргызстане за сутки: 514 новых случаев

В Кыргызстане за прошедшие сутки выявлено 514 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 и внебольничной пневмонии. Как передает Trend со ссылкой на Кабар, об этом сообщает заместитель главы Минздрава Жалалидин Рахматуллаев.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировано 234 случаев, в Оше - 110, в Чуйской области – 80, в Ошской области – 34, в Таласской области – 5, в Нарынской области – 7, в Иссык-Кульской области – 14, в Джалал-Абадской области – 13, в Баткенской области – 17.

За весь период зарегистрировано всего – 111 тыс. 343 случая, из них 64 тыс. 739 случаев – лабораторно подтвержденные, 46 тыс. 604 случая – клинико-эпидемиологически подтверждённые.

За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 367 пациентов, из них в Бишкеке – 188, г.Ош – 40, Чуйская область – 62, Ошская область – 22, Таласская область – 2, Нарынская область – 5, Иссык-Кульская область – 25, Джалал-Абадская область – 20, Баткенская область – 3.

За весь период всего выздоровело: 103 тыс. 257 пациентов.

За последние сутки зарегистрировано 6 летальных случаев от COVID-19. От лабораторно подтвержденного COVID-19- 3 случая, в Бишкеке – 2, в Ыссык-Кульской области – 1; от клинико-эпидемиологически подтвержденного COVID-19 - 3 случая, в Бишкеке – 2, в Чуйской области - 1.

По республике зарегистрировано всего – 1 тыс. 905 случаев с летальным исходом, из них лабораторно подтвержденные – 695, клинико-эпидемиологически подтвержденные – 1 тыс. 210.

Среди медицинских работников за сутки зарегистрировано – 14 новых случаев COVID-19. В Бишкеке – 3, в Чуйской области – 3, в г.Ош – 1, в Ошской области – 2, в Баткенской области – 3, в Иссык-Кульской области – 1, в Таласской области - 1. Общее количество медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 4тыс. 920 случаев. За сутки из стационаров выписаны – 4 медработника, из домашней самоизоляции выписан – 7 медицинских работников. Всего по республике выздоровели – 4 тыс. 691 медработник.

На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся – 2 тыс. 52 пациента, на амбулаторном лечении находятся – 3 тыс. 80 пациентов.

В стационарах г. Бишкек – 909, г. Ош – 172, в Чуйской области – 373, в Ошской области – 230, в Таласской области – 25, в Нарынской области – 56, в Иссык-Кульской области – 147, в Джалал-Абадской области – 84, в Баткенской области – 56 пациентов. Из 2052 пациентов, находящихся на стационарном лечении, 22 (1,0%) удовлетворительные, 1367 (66,6%) средней тяжести, 563 (27,4%) тяжелые и 100 (4,8%) крайне тяжелые.

Амбулаторное (в домашних условиях) лечение получают с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 в г. Бишкек – 1014, г. Ош – 803, в Чуйской области – 376, в Ошской области – 343, в Таласской области – 39, в Нарынской области – 50, в Иссык-Кульской области – 126, в Джалал-Абадской области – 226, в Баткенской области – 103 пациента.

За сутки проведено – 4 тыс. 903 ПЦР исследования.