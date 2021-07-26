В Бишкеке обсудили укрепление взаимодействия между правоохранительными органами Кыргызстана и Кореи

В Бишкеке состоялась официальная встреча министра внутренних дел Улана Ниязбекова с послом Кореи в Кыргызстане Ли Вон Чжэ, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в приветственной речи министр внутренних дел поздравил посла с назначением на должность и отметил важность развития партнерских отношений.

«Позвольте поприветствовать Вас в стенах министерства внутренних дел. Я рад нашему знакомству. Примите искрение поздравления по случаю назначения на высокую должность - чрезвычайного и полномочного посла Кореи в КР», - сказал Улан Ниязбеков.

Стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах двустороннего сотрудничества, отметили важность дальнейшего укрепления практического взаимодействия и партнерства между правоохранительными органами КР и Республики Корея в сфере обеспечения общественного порядка, безопасности граждан двух стран.

«Хочу особенно отметить, что полиция Кореи одна из лучших в борьбе с транснациональной преступностью, религиозным экстремизмом, киберпреступностью и незаконным оборотом наркотиков. Мы очень заинтересованы в детальном изучении опыта полиции Республики Корея, в указанных сферах» - отметил глава МВД КР.

В свою очередь посол Ли Вон Чжэ дал положительную оценку тенденции динамичного развития двусторонних отношений, выразил благодарность за тёплый приём и надежду на дальнейшее тесное и плодотворное сотрудничество.

Подводя итоги встречи министр отметил, что МВД КР придаёт большое значение сотрудничеству с корейской стороной и готово к развитию всестороннего стратегического партнёрства и дальнейшему расширению взаимодействия между компетентными органами двух стран.